Новостворена партія вимагає закрити ЄС для нових членів і посилити співпрацю з РФ.

У Німеччині з'явилась проросійська партія "Союз Сари Вагенкнехт". Вона закликає припинити надавати Україні військову допомогу. Лідерка політичної сили стверджує, що війну можна буде швидко завершити переговорами.

Як пише DW, на своєму першому з'їзді в суботу, 27 січня, в Берліні нова партія представила себе як об'єднання незадоволених всього політичного спектра. У їхньому документі вказується вимога до німецького уряду щодо припинення постачання зброї в Україні. Нібито це допоможе вмовити РФ піти на переговори.

"Союз Сари Вагенкнехт" вважає, що для забезпечення сталого миру та безпеки в Європі необхідно включити РФ до довгострокового європейського мирного порядку. Члени партії також закликають до відновлення імпорту російських енергоресурсів, обмеження міграції до Німеччини та скасування санкцій щодо Москви.

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Крім того, політична сила критикує і Євросоюз. Лідерка партії наголошує, що держави-члени повинні мати більше повноважень. Вона також добивається "мораторію на розширення ЄС", категорично відкидаючи переговори щодо вступу до Євросоюзу з Україною, Молдовою та Грузією. Варто додати, що ця Сара Вагенкнехт підтримує Росію і раніше була лідером Лівої партії у Бундестазі.

Війна в Україні - допомога Німеччини

Як нещодавно повідомляв УНІАН, Німеччина планує в 2024 році навчити не менше 10 тисяч солдатів ЗСУ. Міністр оборони ФРН обіцяє Україні додаткові поставки артилерії та артилерійських боєприпасів і понад 80 танків Leopard 1. Також Пісторіус обіцяє Україні поставки бронетранспортерів, інженерних танків, включаючи мостоукладники, 450 захищених машин, систем розмінування, безпілотників, радарів і систем розвідки.

Німеччина веде переговори про обмінну угоду, згідно з якою вона постачатиме Великобританії та Франції крилаті ракети великої дальності, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями зброї.

Крім того, Україна і Німеччина близькі до погодження гарантій безпеки.

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