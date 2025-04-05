Бессент заявив, що Зеленський "застряг у своїй ролі".

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент України Володимир Зеленський "застряг" у своїй героїчній ролі і не отримує хороших порад через недосконалість його радників. Про це він сказав під час інтерв'ю пропагандистському журналісту Такеру Карлсону.

"Він був артистом, водевілістом. Він був звичайною людиною, яка потрапила у складний час, піднялася на ноги, проявила героїзм і, мені здається, застрягла", - заявив він.

Бессент також розкритикував радників президента, заявивши, що вони не дають йому хороших порад.

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"Я вважаю, що деякі урядовці навколо нього і в уряді дуже хороші. Але я думаю, що деякі люди поруч із ним не дають йому найкращих порад, що його радники не ідеальні", - сказав міністр.

Водночас, говорячи про угоду про корисні копалини в Україні, він знову наголосив, що це не спроба повісити борг на Україну, а "економічне партнерство", вигідне для обох країн.

"США не отримають грошей з нього, якщо Україна не отримає грошей", - зазначив Бессент.

При цьому він сказав, що незадоволеними цією угодою можуть бути люди, які "запускають руку в касу".

"Тому що ми будемо контролювати потік грошей. У цьому причина проблем", - пояснив він.

Скотт Бессент - заяви

Бессент також звинуватив Зеленського у зриві підписання угоди про надра, заявивши, що він "зруйнував те, що мало б бути найлегшою справою у світі".

Бессент розповів, що угода про надра є "частиною мирного плану" президента США Дональда Трампа, і ця угода "зробить кілька речей".

"По-перше, це зробить США та Україну партнерами, зв'яже нас ближче. Друге - це буде сигналом російському керівництву, що США не кидають Україну. По-третє, це покаже американському народу, що ми маємо економічну зацікавленість і що ми не просто надавали ці величезні гранти. І це може бути довгострокове партнерство", - наголосив він.

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