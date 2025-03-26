Від подальших дій російського керівництва залежить, чи санкції будуть посилені або послаблені.

Сполучені Штати Америки готові розглянути повторне підключення Росії до системи SWIFT.

Такий висновок можна зробити з заяви міністра фінансів США Скота Бессента. Як він акцентував в етері Fox News, потенційне підключення російських банків до міжнародної банківської системи SWIFT залежатиме від дій Кремля.

Він також прокоментував вимоги, які Росія висунула в контексті переговорів щодо припинення вогню в Україні. За його словами, вони "на розгляді".

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"Від подальших дій російського керівництва залежить, чи санкції будуть посилені або ослаблені. І президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – пояснив Бессент.

Санкції проти Росії

На переговорах із США у Саудівській Аравії Росія висунула низку вимог. За словами президента США Дональда Трампа, їх 5 чи 6. Зокрема, у Москві вимагають зняти санкції з Россільгоспбанку і компаній-виробників та експортерів добрив.

The Economist писало, що навіть якщо США і послаблять санкційний тиск на Росію, економіці країни-агресорки суттєво нашкодить Європа. Москва все одно буде обмежена в торгівлі, а також у доступі до платіжних систем та іноземних інвестицій.

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