В МЗС України наголошують, що у Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

Ніколенко відреагував на те, що глава МЗС Ірану публічно визнав передачу Тегераном бойових дронів для РФ нібито за кілька місяців до її повномасштабного вторгнення в Україну. "Раніше Іран всіляко спростовував постачання озброєння Росії, яке вона використовує у війні", - заявив речник.

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"Іранський міністр принагідно поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів", - відзначив речник.

Водночас, український дипломат заявив, що Україна навчена довіряти лише фактам.

"Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - заявив Ніколенко.

"У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії", - заявив речник.

Іранські дрони у війні проти України

ММіністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян заявив, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію за кілька місяців до початку її повномасштабної війни проти України. Також Абдоллахіян заперечує поставки в Росію іранських ракет.

Крім того, Абдоллахіян стверджував, що іранська військова і політична делегація вирушила в європейську країну два тижні тому, щоб зустрітися з українцями, але вони не приїхали через нібито тиск США і Німеччини.

Довідка УНІАН. У серпні стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. Тим часом влада Ірану заперечує продаж безпілотників Росії.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила у Ірану ще понад 2 тис. таких дронів.

Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував президенту України Володимиру Зеленському розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

29 жовтня Кулеба повідомив, що йому телефонував міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан. Під час дзвінка Кулеба вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні.

1 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2. Поставку БПЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань в розібраному стані.

2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.

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