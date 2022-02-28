Російське вторгнення йде не за планом, спостерігаються великі проблеми з логістикою, заявляють у Великобританії.

У Міністерстві оборони Великобританії впевнені, що війська РФ зіткнулися з величезними труднощами в Україні. Російські військові дезорганізовані, плани Кремля не виконуються.

Це повідомлення з'явилося на сторінці Twitter відомства. Основна частина російських військ знаходиться в більш ніж за 30 кілометрів від Києва. Їх наступ було зупинено ЗСУ. Ключова мета РФ в перший день вторгнення - Гостомель - так і не була захоплена.

Також під українським контролем залишаються Чернігів і Харків, хоч ворог і намагається їх захопити.

"Невдачі в логістиці і завзятий український опір продовжують стримувати наступ Росії. Незважаючи на безперервні спроби приховати подробиці конфлікту від населення Росії, ЗС РФ вперше змушені визнати втрати", - йдеться в повідомленні британців.

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