Раніше глава Пентагону заявив, що в України немає шансів повернутися на кордони до 2014 року.

Із приходом на посаду президента США Дональда Трампа Вашингтон фактично зупинив допомогу Україні, що вже третій рік протистоїть повномасштабному вторгненню РФ. Тепер Трамп оголосив про негайні переговори з диктатором Володимиром Путіним і сказав президенту України Володимиру Зеленському залишити надію на повернення всіх захоплених Росією земель.

Про це пише Politico. Видання зазначило, що очільник Пентагону Піт Гегсет був першим, хто озвучив позицію Америки. Зробив він це на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Міністр оборони США заявив, що в України немає шансів повернутися на кордони до 2014 року, коли і почалася агресія РФ проти нашої країни.

"Гонитва за цією ілюзорною метою лише затягне війну і спричинить ще більше страждань", – додав він.

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Гегсет також попередив, що Штати відмовляться від своєї ролі в гарантуванні європейської безпеки. Уряди країн Європи будуть нести ключову відповідальність за власну оборону – так само, як і за оборону України.

Невдовзі після цього Трамп повідомив, що мав "тривалу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним".

"Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про розмову... Мільйони людей загинули у війні, яка не відбулася б, якби я був президентом, але вона сталася, тож вона має закінчитися. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!" – заявив американський президент.

Європейські дипломати, схоже, не знали, як реагувати на цю ситуацію. Жорстока правда полягає в тому, що – принаймні на рівні Європейського Союзу – відносини з новою адміністрацією Білого дому настільки погані, що їх практично не існує, акцентує видання. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн або головний дипломат блоку Кая Каллас не дали журналістам коментарів.

Деякі союзники України в Європі були більш відвертими у своєму несприйнятті подібного підходу Трампа до вирішення війни – особливо його рішення розробити мирний план безпосередньо з Путіним і, вочевидь, лише в останню чергу залучити до нього українського лідера.

"Ми завжди підкреслювали, що не буде жодного рішення щодо України без України. Миру можна досягти лише разом. А це означає: з Україною і з європейцями", – сказала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Своєю чергою, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала у коментарі Politico, що участь України в будь-яких мирних переговорах є надзвичайно важливою.

Розмова Трампа і Путіна: ви могли це пропустити

12 лютого американський президент провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Говорили, зокрема, і про війну, розвʼязану Росією проти України.

Американський сенатор-демократ Адам Шифф розкритикував Трампа за дзвінок Путіну. Він наголосив, що президент США подзвонив ворогу – Росії, перш ніж поговорити із союзником – Україною. За його словами, "Трамп – чудовий укладач угод, особливо для Кремля".

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