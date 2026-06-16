Сибіга після зустрічі з Рубіо заявив про шанс відновити переговори про завершення війни

В Україні розраховують на рішучу залученість США до припинення війни, зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і державний секретар США Марко Рубіо провели зустріч в кулуарах саміту лідерів країн "Великої сімки" у Франції. Про це голова МЗС України повідомив у соцмережі X.

Як заявив Сибіга, зустріч з Рубіо була присвячена обміну думками перед очікуваними контактами між президентами України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Голова МЗС зазначив, що привітав держсекретаря Рубіо з досягненням угоди між США та Іраном.

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"Ми сподіваємося, що вона принесе безпеку в регіон і стабільність на енергетичних ринках", - заявив Сибіга.

Разом з тим, за словами міністра, він підтвердив очікування від президента Зеленського, що "ця угода створює можливість активізувати очолювані США мирні зусилля, спрямовані на завершення війни Росії проти України". У зв’язку з цим, Сибіга і Рубіо обговорили шляхи просування мирного процесу.

"Я поділився баченням України щодо кроків, необхідних для того, щоб нарешті посадити Путіна за стіл переговорів", - наголосив Сибіга.

До того ж, голова МЗС поінформував держсекретаря США про удари російського диктатора Володимира Путіна по Києво-Печерській лаврі та інших цивільних, культурних і історичних об’єктах. Зокрема, ці удари "свідчать, що Москва веде війну проти віри, спадщини та української ідентичності".

Також міністр поінформував державного секретаря про нещодавні успіхи України на полі бою та у сфері довгострокового санкційного тиску на Росію.

"Ми бачимо зростаючий імпульс до миру через силу та розраховуємо на рішуче лідерство й залученість США", - підсумував Сибіга.

Контакти України та США - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський написав термінового листа президенту США Дональду Трампу з попередженням про зменшення українських запасів засобів протиповітряної оброни, особливо спроможності перехоплювати російські балістичні ракети.

Нещодавно Зеленський провів "позитивну" розмову з посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, і високо оцінив їхню готовність працювати над врегулюванням війни в Україні найближчими тижнями.

За словами Зеленського, він і Трамп пропонують ініціатору війни Володимиру Путіну зустрітись у Сполучених Штатах. Водночас, він зазначив, що Путін цього не хоче.

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