Німеччина закликала скасувати право вето в Раді Євросоюзу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за скасування права вето на рішення Ради Європейського Союзу. Про це пише Le Monde.
"Голосування кваліфікованою більшістю" є головним "важелем", що дозволяє Брюсселю "рухатися швидше, особливо в галузі загальної зовнішньої політики та політики безпеки", - заявив він у своєму виступі у Фонді Конрада Аденауера, аналітичному центрі його Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
Зазначається, що разом із членами Європейського парламенту Рада Європейського Союзу ухвалює законопроекти, запропоновані Комісією, найчастіше кваліфікованою більшістю (не менше 55% держав-членів, що становить 65% населення Європи). Однак деякі тексти, що стосуються зовнішньої політики (санкції, розширення ЄС тощо) або оподаткування, можуть бути прийняті лише одноголосно 27 державами-членами.
З припиненням дії принципу одностайності Берлін не "відмовиться від пошуку консенсусу", пообіцяв Вадефуль, для якого вкрай важливо покласти край "блокуванням, які часом тримали ЄС у заручниках національних та зовнішніх інтересів".
Він не згадав Віктора Орбана, чия поразка на виборах в Угорщині 12 квітня викликала величезне полегшення в ЄС, який шістнадцять років був змушений миритися з прем'єр-міністром, який блокував низку питань, включаючи Україну. Він підкреслив:
"У питаннях безпеки принцип одностайності може поставити нас у ситуацію екзистенційної небезпеки. (...) Ми бачимо це щодня в Україні".
Що стосується розширення ЄС, Вадефуль пропонує "поетапний" процес вступу, щоб "усунути побоювання деяких членів", які побоюються вступу, що вважається "передчасним".
Вступ України до ЄС
У разі вступу України до Євросоюзу торговельні бар'єри між країнами остаточно зникнуть, і українські продукти харчування зможуть вільно постачатися на ринки західних держав. Те саме стосується й європейських продуктів.
Українським виробникам буде складно пристосуватися до умов єдиного ринку, якщо інтеграція буде занадто різкою. Тому ціни на полицях магазинів будуть зростати, розповіла УНІАН голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко.