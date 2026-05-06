Німеччина закликала скасувати право вето в Раді Євросоюзу

Зі скасуванням принципу одностайності Берлін не "відмовиться від пошуку консенсусу".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив за скасування права вето на рішення Ради Європейського Союзу. Про це пише Le Monde.

"Голосування кваліфікованою більшістю" є головним "важелем", що дозволяє Брюсселю "рухатися швидше, особливо в галузі загальної зовнішньої політики та політики безпеки", - заявив він у своєму виступі у Фонді Конрада Аденауера, аналітичному центрі його Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Зазначається, що разом із членами Європейського парламенту Рада Європейського Союзу ухвалює законопроекти, запропоновані Комісією, найчастіше кваліфікованою більшістю (не менше 55% держав-членів, що становить 65% населення Європи). Однак деякі тексти, що стосуються зовнішньої політики (санкції, розширення ЄС тощо) або оподаткування, можуть бути прийняті лише одноголосно 27 державами-членами.

З припиненням дії принципу одностайності Берлін не "відмовиться від пошуку консенсусу", пообіцяв Вадефуль, для якого вкрай важливо покласти край "блокуванням, які часом тримали ЄС у заручниках національних та зовнішніх інтересів".

Він не згадав Віктора Орбана, чия поразка на виборах в Угорщині 12 квітня викликала величезне полегшення в ЄС, який шістнадцять років був змушений миритися з прем'єр-міністром, який блокував низку питань, включаючи Україну. Він підкреслив:

"У питаннях безпеки принцип одностайності може поставити нас у ситуацію екзистенційної небезпеки. (...) Ми бачимо це щодня в Україні".

Що стосується розширення ЄС, Вадефуль пропонує "поетапний" процес вступу, щоб "усунути побоювання деяких членів", які побоюються вступу, що вважається "передчасним".

Вступ України до ЄС

У разі вступу України до Євросоюзу торговельні бар'єри між країнами остаточно зникнуть, і українські продукти харчування зможуть вільно постачатися на ринки західних держав. Те саме стосується й європейських продуктів.

Українським виробникам буде складно пристосуватися до умов єдиного ринку, якщо інтеграція буде занадто різкою. Тому ціни на полицях магазинів будуть зростати, розповіла УНІАН голова комітету з євроінтеграції Українського клубу аграрного бізнесу Олександра Авраменко.

