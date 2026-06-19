Зеленський прокоментував атаку на автобус з білоруськими дітьми

Зазначає, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну з Україною.

Удар по автобусу з білоруськими дітьми - це російська провокація. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції, коментуючи інформацію про атаку на автобус у Брянській області, який, як заявлялося, віз білоруських дітей на відпочинок до Геленджика.

"Всім вже ясно, що удар по автобусу з дітьми - російська провокація. І таких провокацій буде ще багато", - сказав він.

За його словами, вже всі визнали, в тому числі міжнародні експерти, що дрон був не український.

Відео дня

"Що стосується удара дрону, то всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, що руські також, але не відкрито, що це удар був не наш", - казав Зеленський.

Він наголосив, що росіяни будуть й надалі організовувати провокації, щоб втягнути народ Білорусі у війну з Україною.

Удар по автобусу з білорусами

Як повідомляв УНІАН, 17 червня речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов сказав, що заяви представників РФ про нібито ураження безпілотником Збройних Сил України автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності.

В Генштабі наголосили, що у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області.

За його словами, йдеться про чергову інформаційну провокацію Кремля.

В той же час МЗС РФ розмістило заяву пресслужби МЗС Білорусі, де атаку на автобус розцінюють як "черговий акт тероризму проти мирного населення". При цьому у МЗС Росії вимагають від української сторони пояснень.

Вас також можуть зацікавити новини: