Туреччина активно включилася у мирні переговори між Україною та РФ, - Фідан

Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону.

Туреччина активно працює в ролі посередника у конфліктах як у своєму регіоні, так і за його межами, зокрема, бере участь у мирних переговорах щодо завершення війни між Україною та Росією та продовжує підтримувати дипломатичне врегулювання конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

"Ми дуже активно працюємо для посередництва в кожному конфлікті в нашому регіоні та за його межами. Ми хочемо бачити розвиток і регіональний мир на Балканах, на Південному Кавказі, на Близькому Сході, в Азії та в Чорноморському регіоні. У цьому контексті ми активно беремо участь у переговорах про припинення вогню між Україною та Росією", – наголосив Фідан.

Він наголосив, що Туреччина підтримує контакти як з Україною, так і з іншими державами регіону, і її політична позиція є послідовною та спрямована на забезпечення стабільності. Анкара прагне "обережно вести зовнішню політику в різних регіонах, спираючись на ті самі принципи та цінності".

Фідан також прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Сирії у квітні, заявивши, що це була "гарна зустріч".

"Я думаю, що це була гарна зустріч між трьома країнами. У нас чудові стосунки з Сирією, і ми маємо добрі стосунки з Україною вже давно. Тому я думаю, що було добре, що дві країни обговорили можливі сфери співпраці", - зауважив він.

FT пише, що Росія та Україна не бачать значного сенсу у продовженні мирних переговорів за посередництва США. Сторони вважають, що дипломатичний процес фактично зайшов у глухий кут і має низькі шанси на відновлення в нинішніх умовах.

Видання також пише, що Путін може розглядати значно ширші територіальні цілі у війні проти України, включно з потенційними амбіціями щодо Києва та Одеси, попри публічні заяви про зосередження на Донбасі.

