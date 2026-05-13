Путін і Зеленський вважають, що мирні переговори США зайшли в глухий кут, - FT

Обидві сторони на цьому етапі більше розраховують на військовий тиск, ніж на дипломатичний компроміс.

Росія та Україна не бачать значного сенсу у продовженні мирних переговорів за посередництва США, попри публічні заяви Вашингтона про прогрес.

Як пише Financial Times з посиланням на джерела, обізнані із позиціями сторін, і у Києві, і у Москві сторони, що дипломатичний процес фактично зайшов у глухий кут і має низькі шанси на відновлення в нинішніх умовах.

Правитель Росії Володимир Путін, за даними співрозмовників FT, дедалі більше орієнтується на досягнення результату силою та розширення територіальних вимог.

Як зазначає одне з джерел, Путін переконаний у перспективі військового успіху:

"Я наполягав на тому, щоб він закінчив на нинішніх лініях фронту. Він постійно каже: "Ні, я не можу йти на компроміс у цьому питанні".

Інший співрозмовник описує логіку Кремля так:

"Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане... Вони кажуть йому, що українці борються, їхній фронт руйнується, і в них закінчилися люди"

Київ: переговори не дають результату

У Києві вважають, що попередні спроби дипломатії не дали жодного результату. Один із українських чиновників заявив:

"Американська сторона не досягла жодного прогресу з боку Росії".

Також українська сторона, за даними джерел, розчарована тим, що США не змогли змусити Москву пом’якшити свої вимоги. У Києві розглядають переговори як фактично заморожені.

Росія, своєю чергою, наполягає, що діалог неможливий без поступок Києва щодо Донбасу.

"Правда полягає в тому, що Росія все ще намагається досягти перемоги на полі бою, дотримуючись своїх максималістських вимог", – сказав високопоставлений німецький дипломат. "Дії Росії явно суперечать будь-якій передбачуваній готовності до переговорів".

Трамп заявляє про прогрес

Попри заяви президента США Дональд Трамп про наближення угоди, сторони не демонструють віри в швидкий результат. Трамп раніше заявляв: "Ми щодня наближаємося до угоди".

Однак, за даними FT, на місцях ці оцінки не поділяють ні в Києві, ні в Москві.

Попри загальний песимізм, контакти з американськими посланцями Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером продовжуються, але прориву вони поки не принесли.

Як повідомляв УНІАН, Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" ("СВО") Росії в Україні може припинитися "будь-якої миті".

"СВО може зупинитися будь-якої миті, якщо Київ ухвалить рішення. Яке - йому відомо", – заявив Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

Натомість Путін під час заходів до Дня Перемоги 9 травня заявив, що, на його думку, війна проти України "добігає кінця". Це стало одним із перших подібних сигналів з боку Кремля за весь час повномасштабного вторгнення.

