Не тільки Донбас: Путін хоче контролювати Київ та Одесу, - FT

Джерела стверджують, що Кремль розглядає повний контроль над Україною по лінії Дніпра як стратегічну мету.

Правитель Росії Володимир Путін може розглядати значно ширші територіальні цілі у війні проти України, включно з потенційними амбіціями щодо Києва та Одеси, попри публічні заяви про зосередження на Донбасі.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнені із закулісними обговореннями. Російське керівництво переконане, що військова ситуація дозволяє продовжувати наступ і поступово розширювати вимоги на переговорах.

Як зазначає один зі співрозмовників, близьких до кремлівських дискусій, кінцева мета Москви виходить за межі нинішньої лінії фронту:

"Він не візьме Запоріжжя, він не візьме Донбас, він не візьме Херсон. Але пам’ятайте, що план завжди полягав у тому, щоб взяти Київ. Завдання поставлене і має бути виконане".

За словами інших джерел, у Кремлі зберігається переконання, що опір України може поступово слабшати під тиском війни.

Не тільки Донбас

Хоча публічно російське керівництво концентрується на захопленні Донбасу, співрозмовники FT стверджують, що приватні обговорення можуть включати значно ширший географічний горизонт – аж до центральної та південної України.

Зокрема, йдеться про потенційні претензії до регіонів, які мають стратегічне значення, включно з виходом до Чорного моря та ключовими логістичними вузлами. Як пише видання з посиланням на двох осіб, які брали участь у закулісних переговорах щодо припинення війни:

"Справжні амбіції Путіна, ймовірно, залишаються закріпленням панування над Україною принаймні по всьому Дніпру, що включало б захоплення Києва та ключового чорноморського порту Одеси".

Ставка на виснаження

Попри повільні темпи просування російських сил, Кремль, за оцінками джерел, робить ставку на виснаження української армії та поступове розширення умов будь-якого можливого припинення вогню.

"Вони кажуть йому, що українці борються, їхній фронт руйнується, і в них закінчилися люди", – зазначає один зі співрозмовників, описуючи інформацію, яку отримує Путін від військового командування.

Нагадаємо, у тому ж матеріалі йдеться, що Росія та Україна не бачать значного сенсу у продовженні мирних переговорів за посередництва США, попри публічні заяви Вашингтона про прогрес.

Також українська сторона, за даними джерел, розчарована тим, що США не змогли змусити Москву пом’якшити свої вимоги. У Києві розглядають переговори як фактично заморожені.

Водночас Кремль продовжує робити резонансні заяви. Вчора речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна військова операція" ("СВО") Росії в Україні може припинитися "будь-якої миті", але є умова.

