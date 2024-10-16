Зеленський: План перемоги прокладе шлях до справедливих перемовин

Зокрема, План перемоги - це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну.

План перемоги України, представлений міжнародним партнерам, прокладе шлях до чесних перемовин без примусу України до несправедливості. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, представляючи план перемоги на засіданні Верховної Ради України.

"Ми чуємо від деяких партнерів таке слово як перемовини. І значно рідше звучить слово справедливість. Україна, я це підкреслював неодноразово, відрита до дипломатії, але до чесної, у сильній позиції. І саме тому, у нас є Формула миру. Це гарантія перемовин без примусу України до несправедливості. Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього. План перемоги - це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. І тому, План перемоги є мостом до реалізації Формули, до реалізації Саміту, шляхом до чесної дипломатії", - наголосив Зеленський.

Водночас, як підкреслив президент, на цьому шляху Україна має бути сильною, об'єднаною та свідомою того, що Росія не може відпустити Україну.

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"Але Росія може та повинна Україну втратити. Росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втрати навіть бажання такого контролю", - констатує Зеленський.

План перемоги - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до Верховної Ради України, щоб представити план перемоги - це пункти воєнного, економічного і політичного характеру, які допоможуть здобути перемогу у війні, розпочатій Росією 24 лютого 2022 року.

Під час свого виступу Зеленський заявив, що план перемоги складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків.

Пункт 1 - геополітичний.

Пункти 2 і 3 - військові.

Пункт 4 - економічний.

Пункт 5 - питання безпеки.

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський представить план перемоги України на саміті Євросоюзу. Це відбудеться 17-18 жовтня. Жозеп Боррель наголосив, що Україну необхідно продовжувати посилювати і політичним, і військовим шляхом, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів на прийнятних умовах.

Крім того, Україна чекає на конкретний "фідбек" від партнерів на свій План перемоги. "Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б, мені здається, не зовсім реально, якби ми миттєво отримали якусь відповідь, тому що нам же відповідь потрібна дуже конкретна", - заявив Андрій Єрмак.

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