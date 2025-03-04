Водночас в Італії відкинули таку можливість.

Австралія підтримує Україну і готова розглянути можливість відправки миротворчих військ. Про це заявив прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе, пише Bloomberg.

Він підкреслив, що Австралія "відкрита для розгляду будь-яких пропозицій" про можливе розміщення військ в Україні.

"Ми підтримуємо народ України і підтримуємо президента Зеленського. Наразі обговорюється питання про можливу миротворчість, і, з точки зору нашого уряду, ми готові розглянути будь-які пропозиції", - сказав Албанезе.

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Водночас прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна не буде відправляти своїх миротворців в Україну.

"На мою думку, це дуже складна в реалізації річ, я не впевнена в ефективності, це причина, чому, як ви знаєте, ми заявили, що не будемо відправляти італійських солдатів в Україну", - заявила Мелоні.

За її словами, цю тему підняли через те, що європейці намагаються зробити "щось корисне", намагаючись знайти рішення.

Миротворці в Україні

Серед країн НАТО з'явилася "коаліція охочих" відправити свої війська в Україну як миротворців після припинення вогню. Цю ініціативу очолили Велика Британія і Франція.

Крім того, про готовність відправити миротворців заявила Швейцарія (проте йдеться лише про кілька сотень військових), а також Ірландія.

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