Українці у Польщі отримують фальшиві повістки з погрозами (фото)

Автори цих псевдоповісток видають себе за Управління у справах іноземців та погрожують екстрадицією.

Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві повістки з погрозами.

Як повідомляє польське Управління з міграції, у листах від імені відомства погрожують переслідувати "ухилянтів" та екстрадувати їх на батьківщину у разі неявки за "повісткою". У міграційній службі заявили, що вони не є автором цих фальшивих "документів".

"У зв’язку з отриманими повідомленнями про фальшиві листи громадянам України, Управління у справах іноземців заявляє, що не є автором призовів на військову службу. Йдеться про листи, автори яких видають себе за Управління у справах іноземців. Вони закликають громадян України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією", - йдеться у повідомленні.

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Управління у справах іноземців наголошує, що не є автором таких листів.

"Український легіон" - як Польща допомагає Україні з мобілізацією

Як повідомляв УНІАН, у Польщі створили "Український легіон" – добровольчий підрозділ Збройних сил України, який буде сформований з громадян, що проживають за кордоном.

У листопаді в Любліні відбулася церемонія підписання контрактів першого набору громадян України, які проживають за кордоном, на проходження військової служби в лавах "Українського легіону". Після підписання контрактів група легіонерів вирушила на польський військовий полігон для проходження базового військового вишколу

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