Навіть якщо повістка не може бути особисто вручена адресату або отримана поштою, вона вважатиметься врученою через сім днів з моменту розміщення в реєстрі повісток.

Міноборони Росії пропонує дозволити постановку на військовий облік без особистої явки до військкомату. Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на підготовлений Міноборони РФ проект змін, опублікований на порталі проектів нормативних правових актів.

Згідно з документом, постановка на військовий облік, а також зняття з нього можливі без особистої явки до військкомату на основі даних державних інформаційних ресурсів.

Зазначається, що з документа випливає, що якщо повістка не може бути особисто вручена адресату або отримана поштою, вона вважається врученою через сім днів з моменту розміщення в реєстрі повісток.

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Мобілізація в Росії

Раніше в Росії прийняли закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який фактично вводить електронні повістки. Також чоловікам заборонили виїжджати за кордон у разі її отримання до явки до військкомату.

Раніше заявлялося, що Росія для компенсації величезних втрат у війні з Україною хоче призвати додатково 400 тисяч осіб. Водночас мобілізацію поки оголошувати не планують, вважаючи за краще поповнювати ряди армії "добровольцями", в тому числі з охоронців держкомпаній, у яких є хоч якийсь досвід. Також на охорону держкордону відправляють курсантів військових вузів.

Однак останнім часом з'явилися чутки про можливість нової хвилі мобілізації. Зокрема, оголосити загальну мобілізацію запропонував глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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