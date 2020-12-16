Законодавчий орган країни сьогодні ухвалив низку законопроектів, які представники проєвропейської опозиції назвали "токсичними".

Парламент Молдови, більшість в якому зберігають союзники президента Ігоря Додона, що йде, сьогодні ухвалив низку законопроектів, які представники проєвропейської опозиції назвали «токсичними».

Як повідомляє Радіо Свобода, засідання проходило без участі опозиційних депутатів, які його бойкотували.

Депутати, зокрема, схвалили в остаточному читанні законопроект, згідно з яким російська мова знову стає мовою міжнаціонального спілкування.

Згідно з документом, державні службовці повинні будуть надавати інформацію і відповідати на запити громадян російською мовою - якщо цього вимагатиме громадянин, який звернувся до органів влади. Російською мовою також повинні дублюватися інструкції для ліків, назви вироблених у країні товарів і послуг, таблички на державних установах.

Державною мовою залишається молдавська, що функціонує на основі латинської графіки, держслужбовці зобов'язані нею володіти.

Російська мова мала в Молдові статус мови міжнаціонального спілкування відповідно до закону, який був ухвалений ще за радянських часів, проте Конституційний суд раніше визнав цей закон застарілим.

Також парламент скасував закон про заборону ретрансляції на території Молдови низки програм російських телеканалів, відомий як закон про заборону російської пропаганди. Він був ухвалений у 2017 році, коли більшість в парламенті мали проєвропейські сили.

Політична ситуація в Молдові

Раніше в Кремлі заявили, що президент Молдови Ігор Додон, який програв вибори, продовжує політичну боротьбу, і Москва вітає ініціативи щодо російської мови в цій країні.

3 грудня парламент Молдови затвердив виведення Служби інформації та безпеки з-під управління президента, також в першому читанні схвалено проект податково-бюджетної політики, пакет законів про особливий статус Гагаузької автономії, повернення російській мові статусу міжнаціонального спілкування, зняття заборони на мовлення російських телеканалів.

Прихильники обраного президента Молдови Майї Санду, які складають парламентську опозицію, виступають за розпуск парламенту. Вони стверджують, що парламент зараз не відбиває настрої виборців. Однак спроби винести уряду вотум недовіри чи якось інакше добитися його розпуску успіхом не увінчалися.

Санду наприкінці грудня має вступити на посаду президента, і їй належить ділити владу з урядом, який сформували її опоненти.

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Автор: Тамара Отовська