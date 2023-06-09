Наразі дівчина у лікарні, куля влучила в область тазу.

У Брянській області РФ караульний вистрілив у 19-річну дівчину, близько 23:00 підійшла до військової частини.

Інцидент стався вчора ввечері в одному із селищ неподалік російсько-українського кордону, повідомляє Telegram-канал Baza.

Куля влучила в область тазу. Дівчину доставили до лікарні, де надають необхідну допомогу.

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"Військовослужбовець кілька разів попередив дівчину, що вона знаходиться поряд із забороненою зоною, проте, як стверджує рядовий, на зауваження вона не реагувала. Він вистрілив — куля влучила дівчині в область тазу. Постраждалу госпіталізували до лікарні. Призначено перевірку", - йдеться у повідомленні.

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