Вбивцю покарали виправними роботами, але після суду він опинився на свободі.

Росіянина засудили до 1,5 року виправних робіт за вбивство та розчленування дружини. Однак після суду він вийшов на свободу.

Як повідомляє Телеграм-канал NEXTA Live, житель Санкт-Петербурга Сергій Петушков під час сімейної сварки випадково вбив свою дружину, після чого розчленував її та вивіз тіло до лісу.

За ненавмисне вбивство та розчленування його засудили до 1,5 років виправних робіт та утримання 10% зарплати на рахунок держави.

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"У СІЗО він провів більше року – його покарання вважається вже відбутим. Пєтушкова звільнили у залі суду. Російський суд – найгуманніший суд у світі. Щоправда, якщо йдеться не про опозиціонерів, а про маніяків та вбивць", - зазначає канал.

Контрастні новини з Росії

Вбивць та маніяків у Росії залюбки відпускають на свободу, але судять пенсіонерів і дітей після доносів. Журналісти The Moscow Times повідомляли, що кількість справ, пов'язаних з "дискредитацією" армії РФ, збільшилася через доноси.

Колишній співробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов заявив, що у РФ налічується близько 4,5 мільйона стукачів.

Нещодавно російський антополог розповіла про жінку, яка написала понад 700 доносів через те, що не хоче платити репарації Україні.

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