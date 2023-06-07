Інцидент відбувся на дитячому майданчику. Перед підпалом постраждалого облили бензином.

У Москві підліток підпалив друга на дитячому майданчику заради пранку. Хлопці облили один одного бензином і вирішили "прикольнутися". Тепер у постраждалого 80% опіків тіла, а палій - під арештом.

Як повідомляє Телеграм-канал SHOT, семикласники Артем (постраждалий) та Давид (палій) - близькі друзі. За словами вітчима Давида, його пасинок - "добрий хлопець, з однолітками раніше не конфліктував, проблеми були лише з навчанням". Після трагедії рідним Давида не вдалося конструктивно поговорити з батьками Артема.

За життя постраждалого зараз продовжують боротися лікарі. Поки що покращень у стані немає. У школяра, зокрема сильно обпалені очі та дихальні шляхи.

Натомість Давид перебуває в слідчому ізоляторі. Суд арештував його на два міісяці. За даними пабліків, ще до події семикласник стояв на обліку у Відділі у справах неповнолітніх за "антигромадську поведінку". На обліку також стоїть його безробітня мати за невиконання батьківських зобов'язань. На хулігана-підлітка вже вісім разів заявляли до поліції.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у російському місті Мелеуз (республіка Башкортостан) 15-річний восьмикласник звів рахунки з життям через перукарню.

Вранці підліток сильно посварився з батьками, оскільки вони змушували його йти в перукарню постригтися, а він цього не хотів. Хлопець після сварки пішов з квартири на емоціях, а через 3,5 години його знайшли біля будинку мертвим.

Перед цим неповнолітній житель Бєлгородської області Російської Федерації позбувся кисті однієї з рук. Трагічний інцидент стався, коли підліток намагався розібрати снаряд.

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