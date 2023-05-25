Вбивцею виявився товариш, якого найманець запросив на застілля.

У Росії застрелили "вагнерівця", святкуючи його повернення зі війни в Україні.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", вбивство сталося увечері 24 травня у селищі Карахун Іркутської області. Тоді "вагнерівець" Юрій С. випивав зі своїм приятелем Костянтином. Привід був більш ніж вагомий: на день раніше боєць ПВК повернувся із війни в Україні.

"Однак під час посидень чоловіки посварилися, і Костянтин, вихопивши рушницю, вистрілив у Юрія. Врятувати чоловіка не вдалося. Поліцію на місце викликав сам Костянтин, тепер йому загрожує кримінальна справа за вбивство", - пише канал.

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Схожі інциденти за участю окупантів

Російські окупанти стають некерованими і скоюють жорстокі злочини після повернення додому. Днями в Калінінградській області військовослужбовець побив і зґвалтував дівчину. Ще до приїзду поліції його затримали і теж побили місцеві жителі.

У квітні схожий випадок стався в Самарській області. Там військовослужбовець, повернувшись з відпустки, зґвалтував школярку. Він запросив дівчинку до себе додому і там поглумився над нею.

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