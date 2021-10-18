Служба християнської допомоги штату Огайо не володіє інформацією, хто стоїть за викраденням і куди відвезли групу.

На Гаїті викрали групу місіонерів з 16 американців і одного канадця.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на службу християнської допомоги штату Огайо.

Служба заявила, що у них немає інформації про те, хто стоїть за викраденням і куди відвезли групу. У заяві організації наголошується, що вони шукають "Божих вказівок для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти".

За даними газети The New York Times, яка посилається на джерела в місцевих правоохоронних органах, бандити захопили місіонерів, коли ті прямували на автобусі в аеропорт. Разом з ними були захоплені і місцеві жителі. Серед викрадених також є діти.

На цей час невідомо, чи висунули викрадачі вимоги про викуп.

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Нагадаємо, в ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента Гаїті.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моіз отримав смертельне поранення. Постраждала і його дружина, незабаром вона померла від вогнепальної рани в лікарні.

У вбивстві президента Жовенеля Моіза правоохоронці підозрюють колишнього суддю Верховного Суду, який зустрічався з деякими колумбійськими найманцями напередодні трагедії.

Автор: Денис Прядко