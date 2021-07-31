Підозрюваного звільнили з суду разом з двома колегами у лютому – на тлі скандалу про підготовку держперевороту.

У вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза правоохоронці підозрюють колишнього суддю Верховного суду, який зустрічався з деякими колумбійськими найманцями напередодні трагедії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Гаїті.

Цього ж тижня правоохоронцям видали ордер на арешт підозрюваного, якого звільнили з Верховного суду разом з іншими двома суддями у лютому 2021 року.

Тоді Моїз стверджував, що проти нього планували переворот.

Читайте такожУ Піренеях знайшли кістку загадково зниклої блогерки з Британії (фото)При цьому місце перебування фігуранта справи невідоме.

За словами поліції, допитані найманці підтвердили, що кілька разів були в домі судді й обговорювали деталі злочину.

Крім того, був також арештований високопоставлений співробітник служби безпеки Моїза.

Раніше поліція Гаїті повідомляла про причетність до нападу на Моїза екс-працівника Мін’юсту Джозефа Фелікса Бадіо.

Загибель Моїза спровокувала в країні масштабні акції протесту – громадяни вимагали від поліції розслідувати справу і покарати винуватців. Через демонстрації навіть скасували панахиду за Моїзом.

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Постраждала і його дружина, однак невдовзі померла від вогнепальної рани у лікарні.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом з дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував в інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартейї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

Автор: Яна Ставська