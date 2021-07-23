Напередодні в місті пройшли протести, громадяни вимагали справедливого покарання для вбивць Моїза.

Влада Кап-Аїтьєна скасувала панахиду за вбитим президентом Жовенелем Моїзом через ризики заворушень і насильства.

Про це повідомляє Le Nouvelliste.

Напередодні в місті пройшли протести, громадяни вимагали справедливого покарання для вбивць Моїза. Деякі демонстранти зводили барикади та закидали камінням автомобілі з дипломатичними номерами.

Мітингувальники намагалися потрапити до готелю, де, на їхню думку, зупинилися дипломати. Поліції та охоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли у повітря, щоби зупинити натовп протестувальників.

Процесія прем’єра Аріеля Генрі перейшла міст серед барикад з підпалених шин. У цій колотнечі перевернулися щонайменше два автомобілі.

Внаслідок заворушень постраждали місцевий ресторан, оскільки демонстранти були розлючені його роботою напередодні похорону Моїза.

Вбивство президента Гаїті: деталі

У ніч на 7 липня група людей проникла на територію резиденції президента країни.

В результаті нападу 53-річний Жовенель Моїз отримав смертельне поранення. Його дружина отримала вогнепальне поранення. Її відправили на лікування в США, повідомив посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд. Однак пізніше стало відомо, що від отриманого поранення вона померла.

Посол Гаїті в США Бокші Едмон заявив, що вбивство 53-річного президента Гаїті Жовенеля Моїза "було скоєно добре організованими іноземними найманцями та професійними вбивцями".

У поліції вважають, що в цілому до вбивства причетні 26 колумбійських найманців, що видавали себе за співробітників агентства США по боротьбі з наркотиками. Троє з них були вбиті, ще п'ять перебувають у розшуку.

10 липня сенат Гаїті у своїй резолюції проголосив голову сенату Жозефа Ламбера тимчасовим президентом.

Хто такий Жовенель Моїз

Жовенель Моїз прийшов у політику з бізнесу. У 1990-х він разом із дружиною після переїзду зі столиці Гаїті в Порт-де-Пе вирішує зайнятися бананами.

Зароблені на бананах гроші Моїз інвестував у інші бізнес-проекти. У 2015 році він погодився на пропозицію тоді президента Гаїті Мішеля Мартеї піти в політику.

Жовенель Моїз став президентом Гаїті 7 лютого 2017 року. Він набрав на виборах 55,7% голосів, в той час, як його суперник Жюд Селестен отримав 19,5% голосів виборців.

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Автор: Яна Ставська