На заводі стався викид суміші з оцтовою кислотою.

Серйозна аварія на хімічному заводі сталася в американському штаті Техас. В результаті НП стався викид суміші з оцтовою кислотою.

Про це повідомляє NBC.

За даними компанії LyondellBasell, яка володіє заводом, під час аварії в атмосферу потрапили понад 45 тисяч кілограмів суміші.

Місцева влада повідомила, що в результаті інциденту дві людини загинули. При цьому в лікарню госпіталізували 30 осіб, з них 26 після надання медичної допомоги відпустили додому.

Читайте такожПожежа на хімзаводі в США може спровокувати "екологічний кошмар" - пожежники (відео)На цей час витік небезпечної суміші вже зупинили.

Варто відзначити, що нерозбавлена оцтова кислота може викликати серйозні опіки та пошкодження очей.

Аварія на "Рівнеазоті"

20 липня на підприємстві "Рівнеазот" у цеху з виробництва азотної кислоти відбулася розгерметизація трубопроводу. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовані. Жертв і постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У ДСНС також запевнили, що ніякої загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса монастирського, попередня причина аварії-невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

Автор: Анастасія Горбачова