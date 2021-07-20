У повітря здійнялася хмара окису азоту, оцінкою загроз займається екологічна інспекція.

На заводі "Рівнеазот" стався вибух.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці в соцмережах.

"Інформація не підтверджена, але підписники інформують про невеликий вибух на РівнеАзот", – йдеться у дописі спільноти tipove_rivne в Instagram.

Очевидці публікують в соцмережах відео з місця подій.

Голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль повідомив у Facebook, що на ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти.

"На ПрАТ "Рівнеазот" сталася аварійна зупинка агрегату цеху азотної кислоти. Постраждалих немає. Ситуація локалізована силами працівників підприємства", - заявив він.

За його словами, оцінкою загроз займається екологічна інспекція.

Разом з тим у прес-службі ОДА додали, що у повітря здійнялася хмара окису азоту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області, на підприємстві сталася розгерметизація ємкості з азотною кислотою.

У відомстві зазначили, що о 17:26 витік азотної кислоти припинено. Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС до ліквідації аварії залучено 12 осіб та 3 одиниці техніки.

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Водночас прес-служба "Рівнеазоту" повідомила, що на підприємстві відбулась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

"В результаті надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовані власними силами. Жертв та постраждалих немає. Показники якості повітря на поточний момент знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає", - вказали представники підприємства.

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Автори: Дмитро Захаров, Мирослава Бзікадзе