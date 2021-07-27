Місцевим жителям рекомендували не відкривати вікна та двері

Потужний вибух прогримів на одному з найбільших хімічних заводів Німеччини. Інцидент стався в місті Леверкузен 27 липня.

Про це повідомляє Bild.

Місцевим жителям рекомендували не відкривати вікна та двері, а також заборонили виходити на вулицю. Правоохоронці перекрили дороги навколо території заводу.

Вибух прогримів на території промислового майданчика, де спалюються відходи. Причина інциденту поки не відома. У Леверкузені оголосили максимальний надзвичайний рівень небезпеки. Також евакуюють будівельників та інший персонал.

Мінімум дві людини отримали важкі травми, а ще п'ять пропали безвісти.

На оприлюднених роликах видно, що з місця вибуху піднімається величезний стовп чорного диму.

Chempark - один з найбільших хімічних технопарків Європи. Крім Bayer, на майданчику працює близько 70 інших дослідницьких і виробничих компаній.

Аварія на "Рівнеазоті"

20 липня на підприємстві "Рівнеазот" у цеху з виробництва азотної кислоти відбулася розгерметизація трубопроводу. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовані. Жертв і постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч.1 ст. 273 КК України (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У ДСНС також запевнили, що ніякої загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

За словами міністра внутрішніх справ Дениса монастирського, попередня причина аварії-невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу.

Автор: Анастасія Горбачова