Один з провідних російських експертів заявив, що ракетні удари нібито змінять ціни на нафту.

Російський експерт Михайло Александров запропонував завдати ракетного удару по Азербайджану, аби зупинити постачання нафти на Захід та викликати зростання цін на вуглеводні.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, про це Александров заявив під час однієї з пропагандистських програм. На його переконання, конкурентів на ринку нафти потрібно усувати ракетами.

"Якщо ми зараз розбомбимо їхню нафтову галузь, вони не зможуть продавати нафту на Захід. Це значно підвищить ціни на нафту. Треба завдавати ударів по їхньому нафтовидобутку та енергосистемі" - запропонував він.

Журналіст зазначив, що росіянин відкрито в ефірі федерального каналу запропонував бомбити сусідню державу просто для того, щоб підвищити ціни на нафту.

"Росія одержима війною та вбивствами. І цю проблему все одно доведеться вирішувати. Неадекватний режим загрожуватиме, доки його не усунуть", - підсумував Казанський.

Загарбницькі заяви РФ

Влітку 2022 року німецьке видання Die Welt писало, що в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Ці країни вже готуються до загроз.

Казахстан посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією. Крім того, Нур-Султан переосмислює становище Росії у своїй зовнішній політиці і налагоджує контакти з такими країнами, як США, Туреччина і Китай.

Водночас, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Росія зі своїми загарбницькими амбіціями не зупиниться на Україні. Іншим країнам вже слід готуватися до майбутнього нападу Путіна.

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