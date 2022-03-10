Володимир Потанін висловився проти "націоналізації" іноземних компаній у Росії.

Конфіскація підприємств іноземних компаній, які оголосили про вихід з Росії, відкине країну в 1917 рік, заявив один з найбагатіших росіян Володимир Потанін.

Думка бізнесмена опублікована в Telegram-каналі "Норнікелю", співвласником якого він є.

Потанін попередив, що Росія зіткнеться з глобальною недовірою інвесторів на десятиліття в разі конфіскації підприємств компаній, які оголосили про вихід з російського ринку.

Конфіскація активів "поверне Росію на сто років назад, до 1917 року", попередив Потанін.

Він також зазначив, що багато компаній, які оголосили про призупинення роботи в Росії, могли ухвалювати рішення "дещо емоційно" і під "безпрецедентним тиском". На його думку, швидше за все, вони повернуться, і варто зберегти для них таку можливість.

Націоналізація, тобто викуп підприємств і передавання їх у держвласність, як правило, застосовується для реструктуризації цілих галузей, часто з подальшою приватизацією, додав співвласник "Норнікелю".

"Не впевнений, наскільки сьогодні доцільно говорити про націоналізацію активів закордонних компаній", – зазначив він.

До реагування на санкції з боку Заходу Росія, за словами Потаніна, повинна підійти "прагматично", щоб заходи у відповідь не створили труднощі для економіки РФ.

Нагадаємо, партія "Єдина Росія" пропонує націоналізувати майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.

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