Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини.

Парламент Туреччини розгляне проект указу президента Реджепа Таїпа Ердогана про відправку військових до Азербайджану. У ньому також містяться умови роботи Спільного центру Росії і Туреччини з припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Читайте такожУ РФ заявили, що в Нагірному Карабасі не буде турецьких миротворців"Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці. Робота Центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і у відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових в Азербайджан також відповідає національним інтересам Туреччини», - цитує документ агентство Anadolu.

Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини.

У відповідність до статті 92-ї конституції Туреччини, термін дії мандата визначений одним роком.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

9 листопада було підписано тристоронню угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі (між Росією, Азербайджаном і Вірменією). Вона передбачає передачу Азербайджану значної частини територій Нагірного Карабаху і декількох прилеглих до нього районів. Росія ввела в зону конфлікту своїх миротворців.

Меморандум про створення російсько-турецького центру з контролю за припиненням вогню був підписаний 11 листопада за підсумками переговорів міністрів оборони Росії і Туреччини Сергія Шойгу і Хулусі Акара.

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Автор: УНІАН