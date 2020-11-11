Ердоган назвав документ, підписаний напередодні лідерами Росії, Вірменії та Азербайджану, правильним кроком.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє турецьке Anadolu з посиланням на прес-службу президента за підсумками його розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, пише "Європейська правда".

Ердоган назвав документ, підписаний напередодні лідерами Росії, Вірменії та Азербайджану, "правильним кроком на шляху до остаточного вирішення" питання Карабаху.

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Згідно з повідомленням, лідер Туреччини зазначив, що Туреччина разом з Росією буде стежити за дотриманням режиму тиші через Спільний центр, який має бути сформований на території, контроль над якою перейшов до Азербайджану. "Глава турецької держави наголосив, що російська сторона також несе значну відповідальність у цьому питанні", - йдеться у повідомленні.

У комюніке Кремля за підсумками розмови про створення центру та роль Туреччини у ньому не згадується - відзначається лише, що сторони "домовилися співпрацювати для реалізації комплексу заходів", передбачених у документі, який 9 листопада підписали Росія, Вірменія та Азербайджан.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

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Автор: УНІАН