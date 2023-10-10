Вона запропонувала нападникам навчити їх івриту в обмін на уроки арабської.

Жінка із Ізраїлю, яку разом із чоловіком терористи ХАМАС утримували в заручниках у їхньому домі протягом 20 годин, розповіла про свої випробування, сказавши, що вона виграла час, подаючи своїм викрадачам напої та жартуючи з ними.

Як пише видання Haaretz, за словами жительки міста Офакім Рахіль Едрі, напад відбувся після сигналу про ракетну атаку, коли вона з чоловіком планувала сховатися у бомбосховищі в їхньому будинку. П'ятеро чоловіків розбили їхні вікна, назвавшись поліцейськими, але здебільшого розмовляючи арабською. Чоловіки змусили її піднятися, зламали телефони їй і чоловікові, розпитували їх і нишпорили в шафах.

"Вони направили на мене пістолет і тримали над моєю головою гранату", розповіла жінка. - "Я сказала їм, що маю вколоти інсулін, намагаючись відвернути їх від того факту, що у мене є діти-поліцейські... Я запропонувала їм напої: Coca-Cola Zero, воду".

Відео дня

Едрі сказала, що жартувала з нападниками, щоб виграти час для прибуття рятувальників. "Я сказала: "Я навчу вас івриту, а ви навчите мене арабської", — сказала вона. "Я розуміла, що це питання життя і смерті".

Близько опівночі до її будинку увійшли ізраїльські спецназівці, і після цього терористи розбіглися по різних місцях і ховалися, поки по них не почали стріляти.

Злочини терористів ХАМАС

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому бойовики ХАМАС викрадають маму і двох її маленьких дітей. Зазначається, що 30-річна Ширі Зільберман-Бібас ховалася зі своїм чоловіком і двома маленькими синами, коли на Ізраїль напали. Відео, на якому Ширі стискає своїх дітей, стало вірусним у мережі.

Також у мережі опублікували відео, на якому зображені перші хвилини вторгнення ХАМАС на музичний фестиваль Nature Party у кібуці Реїм.

До цього журналісти CNN проаналізували відео з цивільними ізраїльтянами, захопленими палестинськими бойовиками, і дійшли висновку, що бойовики ХАМАС стратили принаймні частину заручників.

Вас також можуть зацікавити новини: