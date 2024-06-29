Американська розвідка стверджує, що Володимир Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти єменських хуситів крилатими ракетами.

У США стурбовані тим, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією. У підсумку Москва буде втягнута в протистояння на Близькому Сході.

Видання Middle East Eye пише, що Росія розглядає можливість посилення підтримки так званої "осі опору" Ірану. Володимир Путін має намір надати хуситам протикорабельні ракети.

"Якщо Ізраїль нападе на Ліван, це, швидше за все, призведе до подальшого поглиблення військових відносин Ірану з Росією, щоб допомогти "Хезболлі" захиститися", - заявив Вільям Ашер, колишній старший аналітик ЦРУ з Близького Сходу. "Можливо, Росія вже думає про те, як допомогти хуситам".

Відео дня

Саудівська Аравія наклала вето на передачу зброї

Надання зброї хуситам, однак, потенційно більш чутливе, ніж пряма допомога "Хезболлі", оскільки Росія намагається залучити на свій бік багаті нафтою країни Перської затоки.

За даними американської розвідки, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман втрутився, щоб перешкодити Путіну поставити ракети хуситам. За даними американської розвідки, переговори відбулися після грудневого візиту Путіна до Саудівської Аравії та ОАЕ, коли сторони домовилися "зняти напруженість" у регіоні.

Будь-яка спроба Росії надати зброю одному з членів так званої іранської осі опору, що бореться проти США та їхніх союзників, стала б поворотною.

Крилаті ракети в "списку покупок" хуситів

Фабіан Хінц, експерт з балістичних і крилатих ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, каже, що попит і пропозиція хуситів і Росії збігаються.

Бойовики зазвичай покладаються на безпілотники і балістичні ракети для нападу на кораблі. У їхньому арсеналі крилатих ракет є моделі іранського виробництва. За словами Хінца, найвідоміші з них ракети "Кудс" і "Аль-Мандеб-2".

Крилаті ракети, як правило, повільніші за балістичні, але летять низько над землею, через що їх важче виявити, і вони точніші, оскільки ними можна керувати весь політ. Вони добре підходять для атаки конкретних цілей, таких як кораблі.

За словами Хінца, Росія може поставити надзвукову протикорабельну ракету Х-31, яку запускають із повітря, але може бути переобладнано для запуску із землі, і вона широко експортується, зокрема до Венесуели та Ємену.

Москва стрибає від радості

Хусити атакують комерційні судна в Червоному морі з листопада, заявивши про солідарність із палестинцями в Газі. Під час Рамадану атаки стихли, але почастішали після загострення між Ізраїлем і "Хезболлою".

"Існує зв'язок між війною Росії проти України і Червоним морем", - сказав генерал Френк Маккензі, відставний командувач Центральним командуванням США. "Путін вважає США відповідальними за українські атаки на російські судна в Чорному морі. Не виключено, що він може розглядати дії в Червоному морі як розплату".

Росія розглядає розширення війни на Близькому Сході як можливість нав'язати США відмову від підтримки України, але Кремль стримують дипломатичні зв'язки з Перською затокою і зосередженість на бойових діях у Європі. Росія покладається на багаті нафтою країни Перської затоки, щоб показати, що вона не ізольована на світовій арені.

"У росіян дуже хороші відносини з саудівцями в рамках ОПЕК+", - сказав Патрік Терос, колишній посол США в Катарі. "З точки зору Росії, це дасть змогу американцям втягнутися у війну з проксі Ірану. Москва стрибатиме від радості, але вони не хочуть ізолювати Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії - УНІАН)".

Однак нинішні та колишні американські чиновники кажуть, що якщо Ізраїль почне наступ на "Хезболлу", це може підштовхнути Росію до пошуку шляхів, які змусять США заплатити більше. США дали зрозуміти, що підтримають ізраїльський наступ на "Хезболлу" найближчими тижнями. Атака Ізраїлю на "Хезболлу" може нашкодити Ірану і позиціям "осі опору" в Сирії.

Залучення Росії

Як і інші близькосхідні союзники США, Ізраїль і Росія підтримують відносини, попри війну в Україні. Однак поглиблення військових зв'язків Росії з Іраном стало причиною загострення відносин.

"Якщо Ізраїль атакує "Хезболлу", він зробить велику помилку, але якщо США підтримають його, то в справу вступить Росія", - сказав Терос. "Росіяни могли б таємно озброювати хуситів через іранців або надавати більше розвідувальної інформації. Я думаю, що деякі росіяни можуть з'явитися в Ємені, щоб допомогти хуситам".

Ізраїль може вторгнутися до Лівану - останні новини

На тлі війни в Секторі Гази загострюється ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном. У тій країні діє підтримуваний Іраном ісламістський рух Хезболла.

Як повідомляли журналісти CBS News, у США стурбовані, що там може відкритися новий фронт, що збільшить потреби Ізраїлю у зброї.

Представництво Ірану в ООН заявило, що якщо Ізраїль здійснить атаку на Ліван, то "почнеться війна на знищення".

Вас також можуть зацікавити новини: