Жінки з підрозділу, який перебуває на кордоні з сектором Гази, бачили підготовку ХАМАС до нападу, але їх проігнорували.

Члени винятково жіночого ізраїльського армійського підрозділу, які передбачили атаку ХАМАС 7 жовтня 2023 року, кажуть, що їх, за рік по тому, продовжують ігнорувати командири, як це було до нападу, пише The Washington Post.

Протягом минулого року ізраїльські солдати, розміщені на вершині гори, що межує з Ліваном, спостерігали за тим, як супротивник розгортає людей і ракети, зазначено в матеріалі. Протягом місяців вони записували звіти про те, що ХАМАС нарощує свою військову активність: тренування кілька разів на тиждень, потім кілька разів на день; підняття палестинських прапорів і прапорів ХАМАС, коли вони їздили в конвоях вгору та вниз по всій довжині сектора Гази.

Це були не рутинні навчання, а складні військові вправи, які незабаром мали бути приведені в дію, заявили спостерігачі цивільної комісії під час розслідування

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Але через рік після атаки ХАМАС спостерігачі заявляють, що Ізраїль все ще недостатньо робить для врахування загроз на кордоні. Саме ці жінки були першими, хто зустрівся віч-на-віч із ворогом у день великомасштабної атаки на Ізраїль. Як заявляють журналісти, ці солдати досі залишаються занадто вразливим підрозділом на кордоні.

"Ми не захищені, що є проблемою для нас, але це також небезпечно для нашої роботи, яка дуже важлива", - сказала спостерігач біля кордону з Ліваном, говорячи на умовах анонімності згідно з протоколом ізраїльських військових.

Її начальники, за її словами, "тільки хочуть змусити нас замовкнути, щоб ми не приходили до них зі скаргами, тому вони ігнорують нас ще більше". ЗМІ пише, що, за словами польових спостерігачів, це відбувається через вкорінену мізогінію в Армії оборони Ізраїлю, де чоловіки домінують у лавах тих, хто ухвалює рішення.

Крім того, вони заявляють про проблемну бюрократію, яка віддавала пріоритет технологіям, а не польовій розвідці в Газі, і яка залишається стійкою до структурних змін і підзвітності.

"Це чоловіча армія, де на "дівчаток" дивляться як на істеричок, де командири регулярно кажуть: "Якщо ви продовжите посилати ці тривоги, вас посадять до в'язниці", - зазначила Гілі Юваль, яка служила польовим спостерігачем на початку 2000-х років.

Інші новини про Ізраїль

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран попросив Росію про допомогу в очікуванні ізраїльського удару.

"За словами двох іранських чиновників, які знайомі з плануванням війни і не мають права говорити публічно, Іран попросив Росію про співпрацю із супутниковою розвідкою перед ударом Ізраїлю", - йдеться в публікації.

Крім того, демократи звинувачують Ізраїль у втручанні в американські вибори. Зокрема, через триваюче протистояння між Ізраїлем, Хезболлою та її союзником Іраном.

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