Загострення на Близькому Сході звело нанівець зусилля Байдена щодо досягнення миру дипломатичним шляхом.

Члени Демократичної партії США дедалі більше підозрюють, що прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху намагається втрутитись у внутрішню політику США, ігноруючи заклики президента країни Джо Байдена домовитися про мирну угоду в Газі та протистоячи Хезболлі та Ірану за кілька тижнів до виборів. Про це пише оглядач американського видання The Hill Алекс Болтон.

Він зазначає, що швидке загострення протистояння між Ізраїлем, Хезболлою та її союзником Іраном звело нанівець зусилля Байдена щодо досягнення миру дипломатичним шляхом:

"Зростаюча загроза ширшого конфлікту відкрила можливість колишньому президенту Трампу стверджувати, що світ "виходить з-під контролю".

За даними автора, опитування демократів серед американців-мусульман продовжують погіршуватися на тлі зростання насильства в регіоні, що створює серйозну політичну проблему для віце-президента Камали Гарріс у Мічигані - штаті, в якому демократи повинні перемогти. Тим часом відносини Нетаньяху навіть з найбільш проізраїльськими демократами стають дедалі більш конфронтаційними.

"Мене, звичайно, хвилює те, що прем’єр-міністр Нетаньяху спостерігає за американськими виборами, коли він приймає рішення щодо своїх військових кампаній на півночі та в Газі. Я сподіваюся, що це неправда, але існує ймовірність того, що уряд Ізраїлю не збирається підписувати жодну дипломатичну угоду до американських виборів, щоб потенційно спробувати вплинути на результат", – сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Тієї ж думки притримується неназваний високопоставлений помічник Демократичної партії в Сенаті. Він зазначив, що Нетаньяху вже давно має репутацію "втручання" в американську політику.

"Я навіть на хвилину не думаю, що Бібі (Нетаньяху - УНІАН) робить це лише для того, щоб вплинути на внутрішні вибори. На мій погляд, він думає, що може змусити єврейських виборців змінитися, але він може змусити і американських арабів змінитися", – сказав політик.

У свою чергу Алон Пінкас, колишній радник екс-прем’єр-міністрів Ізраїлю Ехуда Барака та Шимона Переса та колишній генеральний консул Ізраїлю в Нью-Йорку, сказав, що Нетаньяху "грав" в американській політиці ще з 1990-х років:

"Нетаньягу має досвід втручання в американські вибори. Він робив це з виборів 1996 року, коли був обраний і грав проти Клінтона".

Вибори президента США 2024 - останні новини

Колишній глава Білого дому і нинішній кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп втрачає позиції серед жінок в економічних питаннях. Так, опитування Американського університету показує, що більшість жінок довіряють демократці Камалі Гарріс у розв'язанні проблеми інфляції та зниженні вартості життя.

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