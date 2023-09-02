Українські консули перебувають на постійному зв’язку з батьками хлопчика, на якого напав невідомий чоловік у німецькому місті Айнбек. Причиною стало те, що дитина розмовляла українською мовою.
"У зв’язку з появою інформації від активістів української громади про напад дорослого чоловіка на 10-річного громадянина України, що стався 26 серпня 2023 року у місті Айнбек (Нижня Саксонія), Генеральне консульство України у Гамбурзі 28 серпня звернулося до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії з проханням про детальне з’ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних", - повідомило Посольство України у Німеччині.
Прокуратура міста Гьоттінген в зв'язку з інцидентом порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства. Справа перебуває на контролі консульської служби України. Зроблено усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності.
В дипломатичній установі додали, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.
Напад на дитину в Німеччині
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською.
У прокуратурі повідомили, що десятирічний хлопчик грався з дітьми, коли до них підійшов перехожий. Він обурився, діти що розмовляють між собою українською, тому що вони "повинні говорити російською". Потім він сказав, що це Україна почала війну.