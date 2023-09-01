Хлопчик отримав множинні травми.

У німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською. Про це пише Bild.

У прокуратурі повідомили, що десятирічний хлопчик грався з дітьми, коли до них підійшов перехожий. Він обурився, діти що розмовляють між собою українською, тому що вони "повинні говорити російською". Потім він сказав, що це Україна почала війну.

Чоловік смикнув дівчинку за волосся, схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні моста в канал. Дитина забилася о залізні балки, прикріплені до мосту, вона отримала травму голови і лівої ноги.

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Більш того, коли хлопчик лежав в каналі, чоловік, імовірно, кинув в нього скляну пляшку, вона потрапила дитині у праве плече.

Після цього перехожий втік. Відомо, що йому близько 40-45 років, він був одягнений в блакитну сорочку, чорну кепку і джинсові шорти. Поліція розслідує справу про замах на вбивство.

Українці в Німеччині: останні новини

За даними аналітиків, минулого року жителі ФРН пожертвували постраждалим через війну в Україні людям рекордну суму - понад 1 мільярд євро.

Незважаючи на це, в "Альянсі українських організацій" в Німеччині повідомляли, що в Берліні українці стають жертвами злочинів частіше, ніж інші етнічні групи.

Минулої осені в столиці Німеччини невідомий напав на українця через шапку з тризубом. А в Баден-Бадені член муніципальної ради залишив свастику і образливу фразу на машинах українців.

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