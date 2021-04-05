У Франції в рамках кампанії по боротьбі з насильством в спорті виявили понад 400 осіб, підозрюваних в жорстокому поводженні, сексуальному насильстві, домаганні або приховуванні таких дій.
Читайте такожУ Франції пограбували політика-мільйонера і його дружину89% випадків склали факти сексуального насильства, пише Медуза з посиланням на Міністерство спорту Франції.
У 2020 році влада отримала 387 повідомлень про насильство, до яких виявилися причетні 421 людина (96% з них - чоловіки). 245 осіб були спортивними тренерами та вчителями.
Відзначається, що в основному від насильства постраждали жінки (83%). Багато жертв були неповнолітніми (82%), а приблизно дві третини (63%) - молодше 15 років.
Відносно 60 осіб порушили кримінальні справи, ще 299 розслідувань тривають. Понад 100 осіб відсторонили від займаних посад.
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