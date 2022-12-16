Вони вважають, що Путін не відмовився від своїх цілей в Україні.

Сполучені Штати Америки зараз не бачать ознак того, що Росія неминуче проведе повторний наступ на Київ.

Про це координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив журналістам у п'ятницю, пише видання Defense One.

"Ми не бачили нічого, що вказувало б на те, що Путін відмовився від своїх максималістських цілей щодо України. Ми не бачимо жодних ознак того, що щодо Києва буде неминучий крок, але ми уважно за цим спостерігаємо", - сказав він.

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Ймовірність нового наступу

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Російська Федерація готує близько 200 тисяч нових солдатів. Він переконаний, що вони знову підуть на Київ.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати", - сказав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що Росія планує почати нову хвилю наступу у лютому 2023 року.

В українській розвідці зазначили, що наступальні дії Російської Федерації можливі, однак стан її армії погіршився за час повномашстабної війни в Україні.

Коментуючи ймовірність наступу армії Російської Федерації на Київ з боку Білорусі, військовий експерт Олег Жданов заявив, що цей кордон перетворений в "суцільний укріпрайон".

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