ЗСУ 5 січня почали несподіваний наступ у Курській області і йому є пояснення.

Новий наступ ЗСУ в Курській області може бути ще однією спробою показати обраному президенту США Дональду Трампу і його команді, що Україну "має сенс підтримати", вважає австрійський військовий історик, полковник Маркус Райснер.

Він також зазначає, що рано говорити про "фактичний наступ", оскільки це б означало використання великих з'єднань і видів збройних сил по всій території, щоб досягти цілей на оперативному рівні.

"Що ми бачимо зараз, так це передову контратаку за участю до трьох бригад або їхніх частин", - йдеться в матеріалі DW. Крім того, ЗМІ пише, що цілей цього руху може бути кілька. Одна з них - "вирватися з бульбашки" російських атак з трьох боків, які відбуваються останні місяці. Через це ЗСУ, за інформацією журналістів, уже втратили близько половини раніше зайнятої українськими військовими території РФ.

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"Мета може полягати в тому, щоб поставити російські війська в оборонне становище, щоб перешкодити їм нарощувати наступальні дії", - пояснив редактор The Economist Шашанк Джоші.

Інша мета - додаткові території як розмінна монета перед переговорами після інавгурації Трампа. Однак тут експерти підкреслюють, що ця атака ЗСУ може бути обманним маневром, а основний удар буде завдано в іншому місці.

"Я вважаю, що до 20 січня нас ще чекають сюрпризи. Якщо ви подивитеся на північний схід України, то фронт не повністю забезпечений російською стороною. Є деякі райони, які можуть бути використані для подальшого просування, щоб домогтися максимального успіху перед можливими переговорами", - додав Райснер.

Що ще відомо про наступ ЗСУ під Курськом

Раніше УНІАН повідомляв, що ЗСУ прорвалися в трьох районах Курської області. Інститут з вивчення війни у звіті пише про рух на південь і південний захід від Бердіна, також у районі Леонідово і біля Пушкарного.

Крім того, Forbes спробував порівняти ефект від наступу ЗСУ і російських окупантів у Курській області 5 січня. Зокрема йдеться про те, що Україна завдала удару по ділянці лінії фронту, яка останнім часом була відносно спокійною, тож він міг виявитися більш несподіваним.

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