Ситуація в Білорусі стане однією з тем обговорення на саміті НАТО, що відбудеться 14 червня у Брюсселі.

Північноатлантичний Альянс готовий захищатись від загроз, що походять з боку Москви та Білорусі. Відповідну заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє DW з посиланням на видання Welt am Sonntag.

Читайте такожУ Лукашенка заявили про готовність відповісти заходу на санкції і хочуть компенсацій

"Звичайно, ми готові в екстрених ситуаціях захищати та відстоювати будь-кого з союзників від будь-якого виду загроз, що виходять від Мінська та Москви. Ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі", - заявив Столтенберг.

За його словами, Білорусь "стає дедалі більш залежною" від Росії. Союзників у НАТО непокоїть тісний зв’язок між Москвою та Мінськом.

"В минулому ми бачили, як Росія значно травмувала територіальну цілісність таких країн, як Україна, Грузія та Молдова", - наголосив генсек НАТО.

Ситуація в Білорусі стане однією з тем обговорення на саміті НАТО, що відбудеться 14 червня у Брюсселі. Також серед основних тем зустрічі лідерів держав НАТО - агресивні дії Росії та зміни у глобальній безпеці, пов’язані з посиленням Китаю.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров