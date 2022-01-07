Як заявив Єнс Столтенберг, якщо Росія посилить агресію проти України, то заплатить високу ціну.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що Альянс має підготуватися до можливого сценарію, якщо переговори з Російською Федерацією зазнають краху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив на прес-конференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

"НАТО братиме участь у діалозі з Росією добросовісно і по суті. Але ми також повинні бути підготовленими до того, що дипломатичні методи зазнають краху", - заявив Столтенберг.

"Тож сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України призведе до значних наслідків і дорого обійдеться Росії", - наголосив генеральний секретар Альянсу.

Він підкреслив, що країни-члени продовжують стояти на боці України.

"Ми повністю підтримуємо її незалежність і територіальну цілісність та надаємо політичну й практичну підтримку", - заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу нагадав, що головуватиме на засіданні Комісії Україна-НАТО у Брюсселі 10 січня, у якому також візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба для обговорення ситуації на кордоні.

Він підкреслив, що будь-яка країна має фундаментальне право вирішувати питання власного шляху і входження до альянсів. Столтенберг нагадав, що це є основоположним принципом європейської безпеки впродовж десятиліть, а Росія у минулому зобов'язалася дотримуватися його.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Сьогодні, 7 січня, Столтенберг озвучив очікування від переговорів з Росією у різних форматах. Як заявив генсек, РФ має продемонструвати серйозну позицію щодо діалогу та дипломатії і врахувати стурбованість країн-членів НАТО щодо її дій у Європі.

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