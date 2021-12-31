12 січня має відбутися засідання Ради Росія - НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном питання, пов’язані з концентрацією російських військ поблизу кордонів України.

Про це генсек НАТО написав у Twitter.

"Розмовляв з Блінкеном про важливість деескалації щодо значної концентрації військ РФ поблизу України. НАТО є єдиними", - повідомив Столтенберг.

При цьому він додав, що Альянс готовий до діалогу в рамках Ради НАТО-Росія 12 січня.

"Альянс готовий до змістовного діалогу з Росією, водночас об’єднавшись у стримуванні подальшої агресії проти України", - повідомили в прес-службі Держдепу США.

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Як повідомляв УНІАН, 30 грудня президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликав знизити напруженість у відносинах з Україною і попередив про готовність рішуче відреагувати у разі вторгнення російських військ в Україну.

Дипломати США та Росії 10 січня у Женеві проведуть переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості щодо України.

На 12 січня заплановане засідання Ради Росія-НАТО, 13 січня має відбутися багатостороння зустріч у рамках ОБСЄ.

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