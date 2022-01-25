Наших військових вчили британські інструктори, повідомив генерал-лейтенант.

У вівторок, 25 січня, у Львівській області українських військових почали вчити застосовувати новітні протитанкові ракетні комплекси NLAW, передані владою Великобританії Збройним силам України у якості допомоги.

Застосовувати новітню зброю військовослужбовців навчали у 184-му Навчальному центрі Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, повідомив начальник вишу генерал-лейтенант Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, українських військових почали вчити інструктори тренувальної місії Британії в України ORBITAL.

"…Вже невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів…", – поділився керівник академії.Читайте такожБританія може відправити сотні військових до сусідів України через загрозу РФ – The Times

Нагадаємо, 18 січня журналісти дізналися, що Україна отримала від Британії чергову партію допомоги, зокрема, нашій армії передали протитанкові гранатомети NLAW.

За даними ЗМІ, ці гранатомети вважають найкращими для ведення бою в умовах міста, й у Росії немає їх аналогів.

Британія передала Україні нову партію допомоги на фоні загострення ситуації на кордоні нашої країни та РФ. Восени 2021 року Росія стягнула до кордону з нашою державою багато військових і техніки.

Українська сторона та низка її західних партнерів заговорили про загрозу широкомасштабного вторгнення Росії.

Вже наприкінці січня цього року секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов стверджував, що повномасштабний наступ РФ на Україну фізично неможливий.

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