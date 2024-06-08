Глава НАТО Столтенберг спочатку оприлюднив п'ятирічний план.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від планів зі створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся зі спротивом з боку членів альянсу.

Замість цього просить країни зберегти свої поточні внески, кажуть люди, знайомі з цим питанням, пише Bloomberg.

Згідно з новою пропозицією, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов'язуються витрачати загалом щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу Україні.

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За словами людей, які попросили не називати їхніх імен під час приватних обговорень, це відповідало б середньорічним розмірам внесків із моменту російського вторгнення 2022 року.

НАТО визначить цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка їхнього валового внутрішнього продукту, а потім, імовірно, опублікує підсумкові суми в річному звіті.

Метою буде забезпечити більшу прозорість щодо того, що союзники дають Україні, одночасно м'яко чинячи тиск на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань, кажуть люди. На частку США припадатиме близько половини допомоги, а решту забезпечать інші 31 член альянсу.

Столтенберг раніше оприлюднив план об'єднання внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів терміном на п'ять років, але союзники поставили під сумнів його життєздатність на тлі небажання брати на себе зобов'язання зі створення нових фондів і побоювань з приводу введення України в оману.

Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки в найближчі роки. Союзники були вражені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав схвалення нового раунду допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді означатиме для фінансування України.

"На даний момент ми вже витратили приблизно 40 мільярдів на рік, але я прошу союзників взяти на себе ці зобов'язання на наступні роки. Ми повинні підтримувати хоча б цей рівень підтримки щороку, поки це необхідно", - заявив Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.

За словами людей, ця пропозиція користується широкою підтримкою майже всіх союзників, хоча Угорщина залишається найбільшим питанням. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив свою країну відмовитися від будь-якої посиленої підтримки України.

За словами людей, Туреччина висловила власне занепокоєння з приводу інших частин пакета щодо України, який має бути узгоджений лідерами у Вашингтоні.

НАТО також пропонує взяти на себе оперативні обов'язки очолюваної США Контактної групи з оборони України, яка координує постачання зброї в Україну приблизно 50 країнами, повідомляє Bloomberg. Під керівництвом верховного головнокомандувача НАТО такий крок міг би захистити структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

За словами людей, Туреччина закликала проявляти обережність, щоб будь-яка координація військової допомоги не створювала враження більш активної участі союзників у війні.

Співпраця України та НАТО

НАТО планує розширити співпрацю з Україною в галузі оборонних технологій і обмінюватися розвідданими про можливості Росії щодо радіоелектронної боротьби.

Як пише Bloomberg, війна з Росією проти України підштовхнула альянс виділити більше ресурсів на забезпечення кібербезпеки і відстеження російських військових технологій, заявив цього тижня помічник генерального секретаря НАТО Девід ван Віл.

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