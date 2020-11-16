Журналісти розкрили подробиці позову.

Російський опозиціонер Олексій Навальний подав до суду позов до прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Открытые медиа".

За інформацією зазначеного джерела, позов зареєстрований в Пресненському райсуді Москви 16 листопада - цю інформацію підтвердила прес-служба суду.

За інформацією ТАСС, Навальний вимагає від Пєскова опублікувати на сайті Кремля спростування однієї із заяв спікера Путіна.

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Як йдеться в позові, мова йде про наступні заяви Пєскова:

"Пєсков заявив, що звинувачення Навального на адресу Путіна інспіровані ЦРУ, вони неприйнятні" про те, що "в цілому враховуючи, що з хворим працюють фахівці ЦРУ, все, що він озвучує, це те, що йому вкладає в уста ця організація", і "краще, якщо ця організація буде вести діалог не з нами через нього, а безпосередньо зі своїми російськими колегами - СЗР, ГРУ та іншими спецслужбами", визнані невідповідними дійсності, ганьблять честь, гідність і ділову репутацію Навального О.А.".

Що відомо про отруєння Навального

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало погано, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська до німецької клініки Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі й на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.

6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".

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Автор: УНІАН