У Росії тривають мітинги на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

По всій Росії сьогодні проходять нові акції на підтримку політв'язня Олексія Навального.

Місцева поліція жорстко затримує активістів.

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Так, в Уфі і Хабаровську на відео потрапив момент, як силовики жорстко скрутили пенсіонерок. Жінки при цьому кричали і чинили опір, а натовп скандував "ганьба".

На даний момент повідомляється вже про понад 800 затриманих. Акції на підтримку Навального почалися в Санкт-Петербурзі і Москві.

Всього прихильники Навального анонсували на сьогодні мітинги в 142 містах. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.

Акції на підтримку Навального: деталі

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12:00.

У Москві прихильники опозиціонера планують зібратися на старій площі, а також на Луб'янській площі, де розташована штаб-квартира ФСБ.

Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.

23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили в Петербурзі і Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.

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Автор: Катерина Лиманська