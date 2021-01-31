По всій Росії сьогодні проходять нові акції на підтримку політв'язня Олексія Навального.
Місцева поліція жорстко затримує активістів.
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Так, в Уфі і Хабаровську на відео потрапив момент, як силовики жорстко скрутили пенсіонерок. Жінки при цьому кричали і чинили опір, а натовп скандував "ганьба".
На даний момент повідомляється вже про понад 800 затриманих. Акції на підтримку Навального почалися в Санкт-Петербурзі і Москві.
Всього прихильники Навального анонсували на сьогодні мітинги в 142 містах. Ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном.
Акції на підтримку Навального: деталі
- Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального запланували в неділю 31 січня провести акції на центральних площах 53 російських міст. Початок мітингів о 12:00.
- У Москві прихильники опозиціонера планують зібратися на старій площі, а також на Луб'янській площі, де розташована штаб-квартира ФСБ.
- Напередодні в Москві у новій справі затримали прес-секретаря російського опозиційного політика Олексія Навального Кіру Ярмиш.
- 23 січня в російських містах пройшли перші після повернення Навального в РФ акції протесту. Найбільші акції проходили в Петербурзі і Москві. Там, за різними оцінками, зібралося до 40 тис. осіб. Щоб перешкодити протестам, на вулиці вивели ОМОН і Росгвардію, підтягнули бронетехніку і навіть блокували зв'язок. У містах жорстоко затримували людей, застосовуючи до них силу.
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