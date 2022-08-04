Військові навчання в Росії за участю білоруських військових мають початися наприкінці серпня.

Білоруські військовослужбовці вирушать на стратегічні командно-штабні навчання в Росію під назвою "Восток-2022".

Військові навчання Білорусі та Росії відбудуться у Східному військовому окрузі на 13 полігонах в період 30 серпня - 5 вересня, йдеться у Telegram-каналі Міноборони Білорусі.

За його даними, військовими навчаннями керуватиме начальник Генштабу армії РФ генерал армії Валерій Герасимов.

"...Всього від Збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ стягували свої війська до кордону з Украною під виглядом військових навчань, а потім рано вранці 24 лютого вдерлися на нашу територію без оголошення війни.

Російські війська, зокрема, здійснили вторгнення з території Білорусі. Крім того, нашу країну не раз обстрілювали з білоруської землі.

3 серпня стало відомо, що на Рівненщині готують план евакуації населення на випадок, якщо супротивник знову спробує здійснити вторгнення з Білорусі.

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