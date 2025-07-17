Російська сторона бачить в цьому підготовку до бойових дій.

Російська Федерація обурилася участю повітряних Сил самооборони Японії в американських військових навчаннях Resolute Force Pacific.

Міністерство закордонних справ висловило протест посольству Японії у Москві, оскільки з 9 липня по 4 серпня дії відбуватимуть на військово-тренувальних базах "у безпосередній близькості від далекосхідних кордонів Російської Федерації".

Згідно із заявою, метою маневрів є підвищення оперативної сумісності та нарощування потенціалу стримування і реагування в наближених до бойових умовах. Російська сторона назвала це потенційною загрозою власній безпеці та пригрозила "адекватними контрзаходами":

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"Зз боку командування Сил самооборони звучали прямі натяки на те, що необхідність цих заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності. Росія вважає таку безвідповідальну діяльність, що має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив США, Японію і Південну Корею у створенні "антикорейського альянсу" проти КНДР. .

Військові навчання Resolute Force Pacific

REFORPAC є найбільшими в історії Військово-повітряних сил США навчаннями з реагування на надзвичайні ситуації, які проводяться в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Навчання триватимуть з 10 липня по 8 серпня і охоплюватимуть понад 50 локацій у регіоні, включаючи Гуам, Гаваї, Японію та північні Маріанські острови. Участь у навчаннях братимуть понад 12 тисяч військовослужбовців та близько 350 літальних апаратів, включаючи літаки та космічні платформи.

Вони покликані створити багатонаціональну синергію, яка унеможливлює ізольовану чи локальну відповідь з боку потенційного противника, демонструючи оперативну готовність і гнучкість США та їхніх партнерів.

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