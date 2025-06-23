Уперше з 2022 року прем'єра Японії не буде на саміті НАТО: ЗМІ розкрили дві причини

Через три дні після підтвердження участі Сігеру Ісіба відмовився їхати на саміт НАТО в Гаагу.

Саміт НАТО в Гаазі, який стартує вже завтра, 24 червня, пройде без керівника уряду Японії Сігеру Ісіби. За даними Reuters, Сігеру Ісіба скасував уже ухвалене рішення про участь у саміті, оскільки не підтвердилася його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Ще однією причиною відмови стало те, що члени НАТО не обговорюватимуть питання, пов'язані з безпекою країн так званої Індо-Тихоокеанської четвірки - Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Японії, прем'єр країни скасував плани відвідати Гаагу 24-26 червня. У міністерстві не назвали точних причин, повідомивши тільки, що скасуванню посприяли "різні обставини", а Японію на саміті НАТО представлятиме глава МЗС Такеші Івая.

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За даними телеканалу Fuji Television, головною причиною відмови прем'єра Японії брати участь у саміті став зрив запланованої зустрічі між членами НАТО і групою чотирьох країн Індо-Тихоокеанського регіону (IP4). Раніше джерело Reuters повідомляло, що президент США Дональд Трамп хотів провести саміт з IP4. Крім того, Ісіба був зацікавлений в окремій зустрічі з Трампом, але і вона опинилася під питанням.

Примітно, що лідер Японії брав участь у всіх самітах НАТО з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, коли країна вперше отримала запрошення взяти участь у заході. Але цього року довго було незрозуміло, чи прийме японський прем'єр запрошення. Підтвердження його участі було отримано лише три дні тому. Тоді в МЗС прокоментували, що прем'єр має намір "підтвердити з союзниками по НАТО та іншими країнами визнання того, що безпека Євро-Атлантики та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільна".

Але тепер його візит остаточно скасовано. Крім того, саміт НАТО пропустять лідери Південної Кореї та Австралії. Про це без зазначення причин повідомили представництва цих країн.

Підготовка до саміту НАТО

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, на майбутньому саміті в Гаазі лідери європейських країн підуть на поступки Трампу. Найімовірніше, буде оголошено про те, що європейські країни піднімуть витрати на оборону до 5 відсотків. Саме цього тривалий час домагався Трамп. Залишається незрозумілим, чи будуть при цьому узгоджені терміни збільшення витрат.

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